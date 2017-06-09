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'Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedefimizdir'
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'Sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedefimizdir'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023'ün Türkiye'sini inşa etme vizyonunun bir gereği olarak hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedefimizdir' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023'ün Türkiye'sini inşa etme vizyonunun bir gereği olarak hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedefimizdir" dedi.
Ankara Cebeci Ortaokulunda 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Ercan Topaca da katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, okul öncesinde 1 milyon 280 bin 545, ilkokulda 4 milyon 976 bin 439, ortaokulda 5 milyon 576 bin 856 olmak üzere temel eğitimde toplam 10 milyon 570 bin 295, ortaöğretimde ise 5 milyon 698 bin 123 olmak üzere yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne almanın heyecanını yaşadığını kaydetti. Yılmaz, ülkelerin gücünün iyi nitelikli yetişmiş insan gücünden geldiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimizin her birinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alması eğitim sistemimizin temel amacıdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023'ün Türkiye'sini inşa etme vizyonunun bir gereği olarak hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedefimizdir" dedi.
Öğrencilere verilen karnenin sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların ve gösterilen performansın neticesi olduğuna değinen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Her karne güzeldir. Bir dönemden geçtiği, belli derslerin alındığını gösterir. Bunu daha da güzelleştirmek mümkündür. Bununla birlikte çocuklarınızla geçirdiğiniz güzel zamanlar, onlara göstereceğiniz ilgi, alaka ve sevgi, onların hayat karşısındaki duruşlarını belirleyecek, kendi öz güvenlerini artıracak ve ne istediğini bilen bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Bu da en büyük kazançtır."
Yılmaz, yaz tatili boyunca öğrencilere dinlenmeleri, aileleri ve sevdikleriyle keyifli zaman geçirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

TOPACA: "ANKARA'DA 319 OKULUMUZ YATIRIM PROGRAMINA ALINMIŞ DURUMDADIR"
Ankara Valisi Ercan Topaca ise Ankara'daki eğitim durumuna ilişkin bilgi vererek, 953 bin 149 öğrencinin ve 67 bin 969 öğretmenin karne tatiline gireceğini söyledi. İkili eğitim yapan okulları tekli eğitime dönüştürmek için hükümetin desteğiyle Ankara'da kampanya başlattıklarına değinen Topaca, "Ankara'da 319 okulumuz yatırım programına alınmış durumdadır. Biz bunların önemli bir kısmının ihalesini yaptık. Eylül ayının sonuna kadar tamamının ihalesini yapmış olacağız. 2018 eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar 319 okulu eğitime açarak, hükümetimizin öngördüğü 2019 yılına kadar tekli eğitime Ankara'da geçmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda 235 temel eğitim, 76 ortaöğretim, 8 anaokulu yapıyoruz. Yapılacak toplam derslik sayısı 8 bin 945 olacaktır" ifadelerini kullandı.
(Benan Özben - Nurullah Geylani - Ömer Çetin / İHA)

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