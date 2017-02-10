10.02.2017 13:04 Sağlıkçılara FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Eskişehir merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 28 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Eskişehir merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 28 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eskişehir, Isparta, Giresun ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilmiş, 11'i doktor olmak üzere aralarında hemşire, sağlık memuru, diş hekimi ve röntgen teknisyeninin bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 5 şüpheliyi ise yakalanma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin içerisinde, sağlık alanında FETÖ yapılanmasının ablalarının bulunduğu öğrenildi.

Diğer yandan, Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde gözaltına alınan şüphelilerin bir kısmının Bylock kullandığı tespit edildi.



