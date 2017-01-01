01.01.2017 02:11 Sağlıkçılar ve itfaiye görevlileri yeni yıla çalışarak girdi

Trabzon'da yeni yıla çalışarak giren sağlıkçılar ve itfaiye görevlileri insanlara hizmet vermenin onurunu yaşadıklarını söyledi. Trabzon'da yeni yıla çalışarak giren sağlıkçılar ve itfaiye görevlileri insanlara hizmet vermenin onurunu yaşadıklarını söyledi.



Yeni yıla ailelerinden uzak çalışarak giren sağlıkçılar ve itfaiye görevlileri, insanların huzuru için görev başında olduklarını ve insanlara hizmet vermenin onurunu yaşadıklarını söyledi.



Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi Acil Tıp Uzmanı doktorlarından Özgen Gönenç Çekiç, daha önceleri de yılbaşında nöbet tuttuğunu belirterek, "Bizim için yılbaşı tatil fark etmiyor. Nöbetlerimize devam ediyoruz. Bazen yılbaşını ailemizle bazen de acilde geçiriyorum. 4 yada 5 kez yılbaşını çalışarak geçiriyor. Bir acilci olarak tabiki öncelikle herkese sağlık diliyorum. Tüm milletimize vatanımıza, bizim gibi nöbet tutan doktor, hemşire, sağlık çalışanları, polisimize, askerimize sağlık diliyorum" dedi.



Geçen yılda yılbaşında görevi başında olduğunu belirten Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye amiri Celal Bilgin, "Geçen yılbaşında da görevimin başında idim. Bu yılbaşında da böyle nasip oldu. Sonuç olarak önemli bir görevli ifa ediyoruz" dedi.



Aynı yerde görev yapan Yunus Emre Yazıcı da 6 yıldır görev yaptığını belirterek, "6 yıldır görevdeyim. Bu yılbaşında 4 nöbetimi tutuyorum. Üç günde bir ailemizden uzak kalıyoruz. Ancak yaptığımız görev kutsal bir görev olduğu için bundan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

