11.01.2017 13:41 Sağlık-Sen İzmir'deki saldırıyı kınadı

İzmir Adliyesi'nde terör örgütünce gerçekleştirilen ve biri polis 2 şehidin olduğu saldırı ile ilgili Sağlık-Sen üyeleri, saldırının gerçekleştiği yere karanfil koyarken saldırıyı kınadı. Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Başkanı Ekrem Özdemir, 'Terör kimden ve nereden gelirse gelsin, 'ister DAEŞ, ister PKK, ister FETÖ' bu örgütler ve onların işbirlikçileri, birlik ve beraberliğimize yenilecek, kazdıkları kuyuya düşeceklerdir' dedi. İzmir Adliyesi'nde terör örgütünce gerçekleştirilen ve biri polis 2 şehidin olduğu saldırı ile ilgili Sağlık-Sen üyeleri, saldırının gerçekleştiği yere karanfil koyarken saldırıyı kınadı. Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Başkanı Ekrem Özdemir, 'Terör kimden ve nereden gelirse gelsin, 'ister DAEŞ, ister PKK, ister FETÖ' bu örgütler ve onların işbirlikçileri, birlik ve beraberliğimize yenilecek, kazdıkları kuyuya düşeceklerdir' dedi.



Sağlık-Sen İzmir üyeleri, İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınamak için, bombanın patladığı Adliye C kapısı polis güvenlik kulübesi önünde buluştu. Grup üyeleri; 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Fethi Sekin onurumuzdur', sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, 'Birlik beraberliğimize kast eden İnsanlık düşmanları İzmir'de alçakça bir bombalı saldırı gerçekleştirdi. Ancak hain terör örgütleri kahraman vatan evlatlarını hesaplayamadı. Bu ülkede, tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemir'ler var. Bu ülkede tanklara meydan okuyan kadınlar, gençler, yaşlılarımız var. Tek başına teröristlere diz çöktüren kahraman Fethi Sekin'lerimiz var. Mermisi bitene kadar teröristlerle tek başına çatışan ve birçok insanın hayatını kurtaran aynı zamanda büyük bir faciayı engelleyen kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu terör dalgasının bir halkası olan bu saldırı, hiç şüphesiz topraklarımız üzerinde alçakça oyunlarını sergilemek isteyen karanlık odakların kirli bir tezgahıdır. Terör kimden ve nereden gelirse gelsin, 'ister DAEŞ, ister PKK, ister FETÖ' bu örgütler ve onların işbirlikçileri, birlik ve beraberliğimize yenilecek, kazdıkları kuyuya düşeceklerdir. Terör, işgal, kaos ve komplo planlarını her defasında boşa çıkaran, alçak hesapları bozan Türkiye, dün olduğu gibi bugün de diz çökmeyecektir. Birlik ile ürettiğimiz güce sahip çıkacağız, küresel güçlerin, taşeron örgütlerin ve destekçilerinin kirli emellerini boşa çıkartacağız, heveslerini kursağında bırakacağız. İzmir'de ve bir çok ilde gerçekleştirilen hain, alçak saldırılar amansız, fakatsız, ancaksız insanlık dışı terör saldırısıdır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler terörist, mensup oldukları yapılar terör örgütü, bu örgütlere arka çıkanlar, sessiz kalanlar, açıktan ya da gizli destek verenler ise terör destekçisidir. Gerçekleştirilen terör saldırılarını bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz' dedi.



Daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Sağlık-Sen üyeleri, patlamanın olduğu noktaya karanfil bıraktı.

