09.01.2017 19:06 SAĞLIK-SEN Gaziantep il divan kurulu toplantısı

SAĞLIK-SEN Gaziantep Şubesi genişletilmiş il divan kurulu toplantısı Genel Başkan Metin Memiş'in katılımıyla gerçekleşti. SAĞLIK-SEN Gaziantep Şubesi genişletilmiş il divan kurulu toplantısı Genel Başkan Metin Memiş'in katılımıyla gerçekleşti.



Bir otelin konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Toplantıya, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı ve Sağlık-Sen üyeleri katıldı.Kuran tilaveti ile başlayan toplantı Sağlık Sen'in tanıtım videosuyla devam etti.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, FETÖ'nün kendisine iftira attığını belirterek, sendikanın genişletilmiş il divan kurulu toplantısına katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.



Memiş, 15 Temmuz ruhuna dikkat çekerek asıl nöbetlerinin yeni başlayacağını söyledi. Daha çok çalışarak, daha çok birbirimize kenetlenerek bu hainlerin üstesinden geleceklerini belirtti.

