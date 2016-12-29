29.12.2016 13:22 Sağlık-Sen'den Başkan Yağcı'ya ziyaret

Sağlık-Sen Bilecik İl Temsilciliği yöneticileri Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti. Sağlık-Sen Bilecik İl Temsilciliği yöneticileri Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.



Sağlık-Sen Bilecik İl Temsilcisi Orhan Pir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan Yağcı'yı ziyaretlerinde faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Yağcı, ziyaretin ardından yaptığı açıklamasında, "Sağlık-Sen Bilecik İl Temsilcisi Orhan Pir bey ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretime geldiler. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

