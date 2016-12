23.12.2016 09:54 Sağlık kuruluşlarının kalite standartları denetlendi

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü tarafından C, D gurubu ile E1 entegre hastanelerinin kalite değerlendirmesi yapıldı.



Sağlık Bakanlığının "Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik" kapsamında Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri kalite denetimleri yaptı.



Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörü Başkanı Nurettin Karakayalı ve Mahmut Durmuş başkanlığındaki ekip Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı C, D grubu ve E1 entegre hastanelerinin değerlendirilmesini yaptı.



C grubunda yer alan Gölbaşı ve Besni Devlet Hastaneleri, D grubunda yer alan Çelikhan Devlet Hastanesi, E1 entegre hastane grubunda yer alan Göçeri, Sincik ve Gerger Hastanelerinde incelemelerde bulunuldu.



Kalite birimi, Sağlık Bakanlığının belirlediği kalite standartlar kapsamında sağlık kuruluşlarını yılda bir kez denetliyor.