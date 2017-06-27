Sağlık kontrolleri yarın başlıyor

Sezonun ilk antrenmanını yapan Fenerbahçe'de futbolcuların sağlık kontrolleri de yarın başlıyor. Sarı-lacivertliler, 2 grup halinde sağlık kontrolünden geçecek.
Sezonun ilk antrenmanını yapan Fenerbahçe'de futbolcuların sağlık kontrolleri de yarın başlıyor. Sarı-lacivertliler, 2 grup halinde sağlık kontrolünden geçecek. 2017-2018 sezonunu açan Fenerbahçe'de futbolcular yarın sağlık kontrolünden geçecek. Topuk Yaylası'nda yapılacak olan kamp öncesinde 2 gruba ayrılacak olan oyuncular, Ulus Liv Hospital'da sağlık kontrolüne tabi tutulacak. Yarın sabah yapılacak olan kontrollerde Volkan Demirel, Ertuğrul, Şener, Salih, Alper, Robin van Persie, Fernandao ve Stoch yer alacak. Bir sonraki gün yapılacak olan sağlık taramalarında ise Roman Neustadter, Josef de Souza, Aatif ve genç oyuncular yer alacak. (Bozhan Memiş/İHA)
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