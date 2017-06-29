Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile futbolculardan Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman ile futbolculardan Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe sağlık kontrolünden geçti. Yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor. Dün Ulus'ta bulunan Liv Hospital'de başlayan sağlık kontrollerinden bugün de Teknik Direktör Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerden Fahrudin Ömeroviç, futbolculardan; Ozan Tufan, Josef de Souza, Roman Neustadter ve Aatif Chahechouhe geçti. Öncelikle kan değerlerine bakılan oyuncu ve teknik adamlar, solunum ve efor testinin ardından göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve ortopedi muayeneleriyle sağlık kontrollerini tamamladı.
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