Sağlık kontrolleri başladı

Bursaspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başlandı.

Bursaspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başlandı.

Yeşil-beyazlı takımda kaleciler Mert Günok, Ataberk Dadakdeniz, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk'un yanı sıra Ricardo Faty, Merter Yüce, Emre Taşdemir ile Onur Atasayar Acıbadem Bursa Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi.

(Mesut Alan / İHA)