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'Sağlık hizmetlere erişmede ABD'de Türkiye'den geridedir'
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'Sağlık hizmetlere erişmede ABD'de Türkiye'den geridedir'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Türkiye'de verdiğimiz hizmetlerin yaygınlığı, vatandaşlara ulaşması bakımından biz ABD'den bugün daha iyiyiz. ABD'de erişim bugün Türkiye Cumhuriyetine göre daha geridedir' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Türkiye'de verdiğimiz hizmetlerin yaygınlığı, vatandaşlara ulaşması bakımından biz ABD'den bugün daha iyiyiz. ABD'de erişim bugün Türkiye Cumhuriyetine göre daha geridedir" dedi.
HİMSS (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) 2017 Türkiye EMRAM (Elektronik Tıbbi Kayıt Uyum Modeli) Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın katılımıyla açıldı. Fuar, Avrupa ve bölge ülkelerden binin üzerinde sağlık Bilgisayarlı Tomografi (BT) uzmanı, klinik uzmanları, firma yetkilileri, yatırımcılar ve sağlık bilişimi profesyonellerini bir araya getirdi.
Stantları gezen Bakan Akdağ, firmaların sağlık çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Daha sonra ise Bakan Akdağ, fuar kapsamında düzenlenen konferansa katılarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

"SAĞLIK HİZMETLERİNİN ERİŞİMİ KONUSUNDA BUGÜN ABD'DE TÜRKİYE'DEN DAHA GERİDEDİR"
Fuarda konuşan Bakan Akdağ, "Türkiye sağlık hizmetleri bakımı kişi başına yılda 500 dolar harcanan bir ülke. Türkiye'de vatandaşın sağlığa erişimi, sağlık bakımının kalitesi, kıyaslanabilir ülkelerle kıyaslandığı zaman o ülkelere göre harcamalar çok daha fazladır. Birçok Avrupa ülkesinde, özellikle ABD'de korkunç bir harcama miktarı var. Bugün ABD'de kişi başına yılda 9 bin 500 dolar sağlık harcaması yapıyor. Ama şunu açıkça söylemeliyim ki Türkiye'de verdiğimiz hizmetlerin yaygınlığı vatandaşlara ulaşması bakımından biz ABD'den bugün daha iyiyiz. Tıbbi teknolojiler açısından, Tıbbın önemli keşiflerinin yapıldığı ABD'de erişim bugün Türkiye Cumhuriyetine göre daha geridedir" dedi.

"BU SENE 20 HASTANEMİZDE HİMSS 7 HEDEFİ KOYUYORUM"
Türkiye'yi sağlıkta dönüşüm konusunda lider ülke konumuna getirme konusunda çalışmalar yapacaklarını söyleyen Bakan Akdağ, "Bu HİMSS 7 olan bir hastanenin üzerine HİMSS 6 olan 16 hastanenin üzerine bu sene 20 hastanemizde HİMSS 7 hedefini koyuyorum. Bunu bugün burada ilan ediyorum. Bunun aşağısı olmaz. Bütün hastanelerimiz için ondan önce HİMSS 6 hedefi koymalıyız. Bizim aşağı yukarı 635 hastanemiz var. Yüzde 15'i olan 100 hastane içinde HİMSS 6 hedefi koyuyorum. Bütün hastanelerimiz içinde 635 hastane içinde HİMSS 5 hedefi koyuyorum. Burada hastane yöneticileri, bu meseleyle ilgili arkadaşlar buna göre kendilerini hazırlasınlar. Daha fazlasına razıyız, daha azına razı değiliz" diye konuştu.
HİMSS 2017 Türkiye EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı 11-13 tarihleri arasında devam edecek.
(Mehmet BaşA/İHA)

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