Sağlık Bakanlığından 'asansör' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Balıkesir Yeni Atatürk Devlet Hastanesi ile ilgili 'Merdiven Yok Asansör De Yok' başlığıyla yer alan haberler konusunda bir açıklama yaptı. Bakanlık, hastanedeki 54 asansörün hepsinin çalışır durumda olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Balıkesir Yeni Atatürk Devlet Hastanesi ile ilgili "Merdiven Yok Asansör De Yok" başlığıyla yer alan haberler konusunda bir açıklama yaptı. Bakanlık, hastanedeki 54 asansörün hepsinin çalışır durumda olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Balıkesir Şehir Hastanesindeki asansörlerin çalışmayıp, hasta mağduriyetine sebep olduğu ve asansör yönlendirmelerinde sıkıntı yaşandığı haberine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Balıkesir Şehir Hastanemizde 58 adet asansör bulunmaktadır. Hastanemizin belirli birimlerine hizmet veren 4 asansör garanti kapsamında tamir edilmektedir. Geri kalan 54 adet asansörün hepsi çalışır durumdadır. Hastanemiz 8 bloktan oluşmuş olup, her 4 blok için bir adet sedye asansörü bulunmaktadır. Ayrıca 6 adet de servislerden acil, ameliyathane ve yoğun bakıma ulaşımı kolaylaştırmak için asansör hizmet vermektedir. Geriye kalan 44 asansörün 16 adedi 21 kişilik asansördür ve bulundukları yer itibari ile ulaşımı kolay olup, halkımız tarafından zorluk çekmeden ulaşılabilmekte ve kullanılmaktadır. Aynı zamanda 44 asansörün tümüne erişim ve ulaşımı kolaylaştırmak için görevlendirilen personeller ile halkımız yönlendirilmektedir. 21 adet ilave yangın merdiveni faal durumdadır. Haberde iddia edildiği gibi hizmet sunumunda aksama ya da hasta mağduriyeti bulunmamaktadır" denildi.

(Bahadır Demirçeviren / İHA)