Sağlık Bakanlığı personel alacak

Sağlık Bakanlığı, bakanlık ve bağlı kuruluşlara taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, bakanlık ve bağlı kuruluşlara taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemleri, adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini 7-13 Haziran 2017 tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre yapacaklardır. Yerleştirme takvimi ve sözleşmeli pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilere www.osym.gov.tr web adresinden erişilebilecektir" denildi.

(Goncagül Özcan /İHA)