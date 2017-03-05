Sağlık Bakanı Akdağ: Topunuz gelin

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'O terörün kafasını ezeceğiz, adı ne olursa olsun FETÖ olsun, PKK olsun, her ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın dediği gibi topunuz gelin' dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "O terörün kafasını ezeceğiz, adı ne olursa olsun FETÖ olsun, PKK olsun, her ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın dediği gibi topunuz gelin" dedi.

Bakan Akdağ, Ordu'nun Fatsa ilçesinde serbest kürsü toplantısına katıldı. Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen programda konuşan Akdağ, "16 Nisan tarihinde güçlü bir Türkiye'ye uyanacağız. Herkese iş düşüyor burada. Gençlerimizden isteğimiz referandumda iyi çalışmaları ve gayretli olmalarıdır. Herkesin önüne ceket ilikleyerek gideceğiz. Hiç kimse kimseden üstün değildir. Herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Hayır verecek olsa da kesinlikle öyledir. Hayırı en iyi biz anlatacağız herkese sabırla. Hiç kimse heveslenmesin. O terörün kafasını da ezeceğiz, adı ne olursa olsun FETÖ olsun, PKK olsun, her ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın dediği gibi topunuz gelin. 18 yaşındaki gençlerin seçilme hakları da gelecek. 16 Nisan tarihinde 18-25 yaşındaki gençlerimiz seçebildikleri kadar aynı zamanda seçilecekler. Vatanın, milletin ihtiyacı olduğu için, bayrağımızı dimdik ayakta tutmak için, ezanlarımız susmasın diye bugün savaşıyorlar. Sınır ötesinde gençlerimiz hain PKK örgütüne karşı savaşıyor. O gençlerimizin bir kısmı al bayrağa sarılı geliyor. Vatanları, milletleri için şehit oluyorlar. 15 Temmuz'da yüzlerce şehit verdik. Şehit olmaya gelince evet, seçim gelince hayır. Biz biliyoruz ki bu ülkenin geleceği gençlerdir. 16 Nisan tarihinde güçlü yeni bir cumhurbaşkanı sistemini kurmaya çalışıyoruz. Sandıklardan Türkiye için güçlü bir Türkiye çıkaracağız" dedi.

Bakan Akdağ, "Millet için, vatan için, bayrak için yeri geldiği için canımızı vermeliyiz. Bizler birlik ve beraberliğimizi 15 Temmuz'da herkese en iyi şekilde gösterdik" diye konuştu.

(Ahmet Altay / İHA)