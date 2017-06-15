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Sağlam imzayı attı
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Sağlam imzayı attı

Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'da daha önce anlaşmaya varılan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile sözleşme imzalandı.

Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'da daha önce anlaşmaya varılan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile sözleşme imzalandı.
Sezona güçlü bir kadroyla iddialı girmek isteyen Malatya ekibi, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ertuğrul Sağlam'ı getirdi.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde düzenlenen törenle sarı-siyahlı kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzalayan başarılı teknik adam Sağlam, Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Başkan Adil Gevrek ise imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulundu.
Süper Lig'de herkesin saygı duyacağı bir kulüp olma adına çalıştıklarını belirten Gevrek, "Ertuğrul hocam ve kulübümüze hayırlı olur inşallah bu anlaşma. Süper Lig'de saygı duyulan bir kulüp olmak istiyoruz. Bu doğrultuda başarılı ve saygı duyulan bir ismi takımın başına getirdik. Bundan sonraki süreçte hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bilindiği gibi Süper Lig'e yükselen takımlar için ilk sezonlar zordur. Biz de bu zorluğun getireceği sıkıntıları yaşamamak için doğru adımlar atmak zorundayız" dedi.
(Mehmet Türel /İHA)

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