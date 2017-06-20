Sağanak yağış sele neden oldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçeyi sel bastı. Çok sayıda işyeri ve evi su basarken, bazı araçlarda sular altında kaldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçeyi sel bastı. Çok sayıda işyeri ve evi su basarken, bazı araçlarda sular altında kaldı.

Çatalzeytin ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçeyi sel bastı. Sel sularıyla birlikte taşan dereler, ilçenin en işlek caddesi olan Gideros Caddesini sular altında bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak nedeniyle rögarların tıkanması sonucu yağmur suyu şehir içine doldu. Sürücüler, suyla dolan cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar sel sularının altında kaldı. Sel suları nedeniyle birçok işyeri ve evi de su bastı.

Çatalzeytin-Abana karayolunun Ginolu Mevkisinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle de yol, trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından yolu bir süre sonra tekrar araç trafiğine açabildi. Tarım arazileri tamamen sular altında kalırken, taşan dereler ilçede paniğe yol açtı.



"SULAR YAVAŞ YAVAŞ ARTIK ÇEKİLMEYE BAŞLADI"

Çatalzeytin ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Muhtarı Seçgin Özen, Çatalzeytin'de etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede sel oluştuğunu belirterek, "Sel nedeniyle ilçenin bazı bölgeleri sular altında kaldı. Evler ve işyerlerinin Ginolu bölgesinde toprak kaydı. Bu yüzden Abana-Çatalzeytin karayolu trafiğe kapanmıştı. Ekipler yoğun çalışma sonrası burasını trafiğe tekrar açtı" dedi.

Derelerin taştığını ve ormandan gelen odun, tomruk ve kanalizasyon gibi atıkların sel sularıyla geldiğini ve denize döküldüğünü ifade eden Özen, "Bunların bir kısmı da Ginolu Caddesinde dağıldı. Eğer yağışlar durursa ilerleyen saatlerde bir sıkıntı çıkmaz. Fakat yağışlar devam ederse bizler için tehlike oluşur. Derelerin ağzı açıldı. Rögarlar temizlendi. Fakat yinede sular taştı ve sel oluştu. Bu bir doğal afet. Her yerde oluyor. Fazla telaşlanmaya gerek yok. Gerekli işlemler ve çalışmalar devletimiz tarafından yapılıyor. Elimizden geldiği kadar mazgallar, rögarlar açılıyor. Sular da yavaş yavaş artık çekilmeye başladı" diye konuştu.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek, Çatalzeytin'de son 24 saatte metrekareye 60,6 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Ekipler tarafından zarar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

(Emin Türkay Öztürk /İHA)