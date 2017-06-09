Sağanak yağış hayatı felç etti!

Haziran yağmurları yurdun batısını etkisi altına aldı, şiddetli sağanak yağış nedeniyle pek çok yer sular altında kaldı.

Haziran yağmurları yurdun batısını etkisi altına aldı, şiddetli sağanak yağış nedeniyle pek çok yer sular altında kaldı.



BURSA SELE TESLİM OLDU

Geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak nedeniyle metro istasyonları adeta dere yatağına dönüşmüştü. İşte bu görüntülerin üzerinden bir hafta geçmeden Bursa yine kuvvetli yağışların adresi oldu. Son yılların en kuvvetli yağışını alan kentte bazı caddeler göle döndü.

Yağmura yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.



YALOVADA DA MANZARA AYNI

Yalova'da da manzara aynıydı. Sabah saatlerinde kuvvetlenen sağanak yağış nedeniyle şehrin ana arterleri dereye döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Esnaf ise dükkanlarının sular altında kalmaması için yoğun çaba haradı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar da ıslanmaktan kurtulamadı.



MANİSA'DA EVLERİ SU BASTI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı felç etti.Birçok evi su bastı. Bahçe duvarları yıkıldı, ağaçlar yerinden söküldü. Yağışların ardından ekipler cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı.



AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde de sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu.Sel baskınlarına neden olan yağışlar sonrası toprak kaymaları yaşandı. Kazalar da peşi sıra geldi. Fırtınadan dolayı yerinden çıkan 11 ağaç, 7 aracın üzerine devrildi. E-90 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada da 2 kişi hayatını kaybetti. Bazı araçlar sel sularına kapılarak derelere uçtu.

Yaşanan olumsuzlukardan dolayı 12 kiş yaralandı.

