16.01.2017 17:07 Sağanak ve dolu Bodrum'da hayatı felç etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde sağanak şekilde devam eden yağış sokakları göle çevirdi. Yağmurun ardından yaşanan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde sağanak şekilde devam eden yağış sokakları göle çevirdi. Yağmurun ardından yaşanan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilendi.

Bodrum'da şiddetli yağış nedeni ile cadde ve sokaklar göle döndü. İlçede hayat durma noktasına geldi. Öğle saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Bodrum sular altında kaldı. Çevre yolunda meydan gelen su birikintileri nedeniyle birçok araç trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran yağışa yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına ve banka ATM'lerine sığındı. Sağanak yağışın ardından dolu yağması ise hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bodrum merkez başta olmak üzere Gümbet, Bitez ve Ortakent mahallelerinde su taşkınları yaşandı. Esnaf, kum torbaları ile dükkanlarını basan yağmur sularını engellemeye çalıştı.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

(Eren Ayhan / İHA)

