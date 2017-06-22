Safranbolu Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da Belediye Başkanı Necdet Aksoy görevden uzaklaştırıldı.
Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da Belediye Başkanı Necdet Aksoy görevden uzaklaştırıldı. AK Partili Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, İçişleri Bakanlığının kararı ile görevden uzaklaştırıldı. Yeni kararname ile Safranbolu'ya Kaymakam olarak atanan Fatih Ürkmezer'in aynı zamanda belediyeye kayyım olarak atanacağı da öğrenildi. (Yasin Erdem /İHA)
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