Safiye Soyman'a doğum günü sürprizi

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, 56'ıncı doğum günün Bodrum'da kutladı.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, 56'ıncı doğum günün Bodrum'da kutladı.

Bodrum'a gelen ünlü sanatçı Safiye Soyman için bir restoranda sürpriz doğum günü düzenlendi. Soyman'a gelen pastayı hayat arkadaşı Faik Öztürk Soyman'a yedirmeye çalıştı. Soyman doğum günün pastasını Öztürk'e ve MS hastası oğlu Harun Akaröz'e yedirdi. 3 Mart 1961 doğumlu olan Soyman 56'ıncı yaş günün erken kutlanmasına çok sevinerek "Doğum günü kutlamaları başladı. 1 ay boyunca artık her gün doğum günümü kutlar dostlarımız. Bu organizasyon için tüm dostlarıma ve beni sevenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Soyman, restorana gelen çalgı ekibini görünce eline mikrofonu alarak sahneye koştu. Yaklaşık yarım saat boyunca şarkı söyledi.

(Eren Ayhan / İHA)