Safitürk Davasının ilk duruşması başladı

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıya ilişkin 11'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Mardin'de başladı.

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıya ilişkin 11'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Mardin'de başladı.

İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün, 10 Kasım'da el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit edilmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Mardin'de başladı. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu 11 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verirken, tutuksuz 4 şüpheli ise duruşma sonunda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca şehidin babası Asım Safitürk ile bazı yakınları da kente geldi. Mardin Valisi Mustafa Yaman ile beraber Adliye'ye gelen Baba Safitürk, adliye bahçesinde bekleyen vatandaşlarca "Şehitle Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları ile karşılandı.

İddianamede, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit düştüğü, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyla ilgili 15 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede yer alan "Önemli tespitler" kısmında, "Olay yerinde yapılan incelemelerde Safitürk'ün makamının karşısında bulunan tuvalet giderinde 10 santimetre altta ışığı yanar vaziyette dışarıdan çok düğmeli olduğu görülen kumanda (verici) olduğu değerlendirilen antenli cihaz bulunmuştur. Güvenlik kameraları görüntülerinde yapılan incelemede binanın arka kısmını çeken kameranın güncel saatten 4 dakika kadar geri olduğu tespit edilmiştir. Makam odasının bulunduğu katın tuvaletinden patlamadan yaklaşık 10 saniye sonra bir çift eldivenin atıldığı görülmüştür. Suikast eylemini gerçekleştiren kişi veya kişilerin saldırının hemen sonrasında tuvaletin camından attıkları eldivenler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Saldırıda, terör örgütü adına asıl üst kontrol görevini zabıta görevlisi Vedat Erol'un yaptığı ifade edilen iddianamede, saldırıya ilişkin şüphelilerin birbirini psikolojik olarak motive ettiği vurgulandı.

Bu arada Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, adliye önünde yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını ve katillere en ağır cezanın verilmesini istediklerini belirtti.

(Mehmet Salih Keskin – Beril Solmuşgül/İHA)