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Safir Türkiye okullarından hızlı çıkış!
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Safir Türkiye okullarından hızlı çıkış!

Safir Türkiye Okullarından Hızlı Çıkış !2018-2018 eğitim öğretim dönemine Bağcılar, Ataşehir, Silivri ve Edirne ile 4 kampüs 12 Okul ile başlayacak olan Safir Okulları Kurucu Genel Müdürü Sayın Cemil KESKİN,

Her insanın Dünya'ya bir amaçla geldiğine inandığımız gibi her milletinde dünyada bir görevle yaratıldığına inanıyoruz.

Yüzlerce yıllık yolculuğumuzun Viyana kapılarında durdurulmasından bu yana millet olarak tarih sahnesindeki rolümüzün yeterli olmadığına inanıyoruz.

Her evladımızın tarihi seyreden değil tarihi yazan bir birey olmasını istediğimiz gibi, milletimizin de tarihi akışta layık olduğu rolü üstlenmesini istiyoruz.

Evlatlarımızın anne ve babaları için hayırlı bir evlat, akranları için vefalı bir dost, milletimiz için başarılı bir vatandaş olmalarını hayal ediyoruz.

Bunun için; sınavlarda üst düzeyde akademik başarı getirecek, İngilizce ve diğer dilleri etkili şekilde öğretecek bir ders programı uyguluyoruz. Ayrıca bu başarıları olgun bir kişilikle bütünleştirecek değerler eğitimi modeli sunuyoruz.

Bugün 4 Kampüs 12 okul ile çıktığımız bu yolda on (10) yılda 81 ilde 81 okul projesiyle ülkemize faydalı olacağımıza inanıyorum.

Milli, yerli ve çalışkan bir nesil için çıktığımız yolculukta bizi tercih eden tüm velilerimize teşekkür ediyoruz.

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