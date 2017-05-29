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Saffet Susic: İlk yarı 3-1'lik skora bile razıydım
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Saffet Susic: İlk yarı 3-1'lik skora bile razıydım

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 3-2 yenile Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Safet Susic, 'Galatasaray'a karşı bu tip hatalar yaparsanız elbette mağlup olursunuz. İlk yarı özellikle 3-1'lik skora bile razıydım' dedi.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a 3-2 yenile Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Safet Susic, "Galatasaray'a karşı bu tip hatalar yaparsanız elbette mağlup olursunuz. İlk yarı özellikle 3-1'lik skora bile razıydım" dedi.
33. haftanın kapanış maçında sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Safet Susic, maç sonunda yaptığı açıklamada, "İlk yarıda inanılmaz büyük hatalar yaptık. Galatasaray'a karşı bu tip hatalar yaparsanız elbette mağlup olursunuz" diye konuştu.

"İLK YARI ÖZELLİKLE 3-1'LİK SKORA BİLE RAZIYDIM"
Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı kutlayan Alanyaspor Teknik Direktör Safet Susic, "Haklı bir galibiyet aldılar. İlk yarı bizden çok iyi oynadılar. İlk yarıda inanılmaz büyük hatalar yaptık. Galatasaray'a karşı bu tip hatalar yaparsanız elbette mağlup olursunuz. İlk yarı özellikle 3-1'lik skora bile razıydım. Daha kötü bir sonuç bile çıkabilirdi. İkinci yarı toparladık ve daha iyi oynamaya başladık. Daha iyi işler yapmaya başladık ama Galatasaray gibi takımlara karşı 2 farklı geriye düştüğünüz zaman çevirmeniz çok zor. Bu akşam bizim için söylenecek tek güzel şey stada gelen ve TV başındakiler güzel bir maç izledi" dedi.
(Adem Akalan - Harun Erdoğdu / İHA)

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