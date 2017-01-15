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Saffet Sancaklı'nın eşi intihar mı etti: Çocuklarım beni affedin!
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Saffet Sancaklı'nın eşi intihar mı etti: Çocuklarım beni affedin!

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi intihar girişiminde bulundu.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, Büyükçekmece'deki evinde silahla intihar girişimde bulundu. Ağır yaralanan Sancaklı'nın özel bir hastanede ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili ve Galatasaraylı eski milli futbolcu Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, İstanbul Büyükçekmece'deki evinde silahla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Sancaklı, yakınları tarafından Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hülya Sancaklı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis, Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

"ÇOCUKLARIM BENİ AFFEDİN" DİYE NOT BIRAKMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul polisi, Sancaklı'nın evinde bir intihar notu buldu. Hülya Sancaklı'nın notta "Çocuklarım beni affedin" diye yazdığı öğrenildi. 19 yıllık evli olan Saffet ve Hülya Sancaklı çiftinin biri kız biri erkek 2 çocuğu bulunuyor.

KÖTÜ HABERİ OĞLUYLA BERABERKEN ALDI

Hülya Sancaklı'nın intihar teşebbüsü haberi, TBMM'de görüşmeleri ve oylaması devam eden Anayasa değişikliği görüşmelerinde dün akşam verilen yemek arasında geldi. Oğluyla birlikte TBMM Lokantası'nda akşam yemeği yiyen Sancaklı yemek çıkışında kuliste gelen telefonla eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişimi haberini aldı.

BAŞBAKAN UÇAK TAHSİS ETTİ

MHP kaynakları, İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım'ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti. Uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Sancaklı, 22.30'da alandan ayrılarak hastaneye gitti.

Saffet Sancaklı, kötü haberi oğluyla birlikte TBMM'deyken aldı.

MECLİS'TEN SANCAKLI'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, Saffet Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunan eşi Hülya Sancaklı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise Saffet Sancaklı'ya önce başsağlığında bulundu, ardından eşinin ameliyatta olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti ve CHP'li milletvekilleri de MHP Lideri Bahçeli'nin yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Medicana International İstanbul Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Başkanı Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sancaklı'nın saat 20.30 civarında ateşli silah yaralanması şeklinde hastaneleri acil servisine getirildiğini belirterek, yapılan ilk değerlendirmelerde hastanın solunum arresti mevcut olduğunu söyledi. Acil müdahalenin ardından hastanın hemen ameliyata alındığını ifade eden Akdemir, şunları kaydetti:

"Ameliyatta gerekli kanamalar durduruldu, beyin koruyucu önlemler alındı. Şimdi ameliyat bitti, hasta yoğun bakıma alındı. Bundan sonra beyindeki basıncı düşürmek için tıbbi uygulama devam edecek. Hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor."

Olayın ardından Ankara'dan uçakla İstanbul'a gelen Saffet Sancaklı da hastane önünde bekleyen vatandaşlara teşekkür ederek, "Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin de hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
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