Sadr'dan ABD'ye: Önce siz vatandaşlarınızı Irak'tan çekin

Yazılı bir açıklama yapan Şii lider, ABD'yi sert dille eleştirdi: "Irak'a ve diğer ülkelere serbestçe giriyorsunuz ama onların ülkenize girmesini yasaklıyorsunuz. Bu küstahlıktır. Önce kendi vatandaşlarınızı Irak'tan çekin."

TRUMP'IN TARTIŞMALI YASAĞI

Trump, cuma günü imzaladığı kararnameyle mültecilerin ülkeye kabulünü 120 gün askıya aldı. Suriyeli sığınmacıların kabulünü süresiz olarak durduran Trump, bazı Müslüman ülkelerden sığınmacıların girişini de geçici olarak yasakladı.

Amaçlarının 'radikal İslamcı teröristleri' uzak tutmak olduğunu söyleyen Trump, Hristiyan sığınmacılara öncelik verileceğinin de altını çizdi.