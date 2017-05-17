Sadece ve sadece korna çaldığı için

Gaziantep'te Hasan Özer isimli vatandaş, trafikte korna çaldığı için motosikletli şahısların saldırısına uğradı. Aracın camını kıran şahıslar kayıplara karışırken, sürücü şehir magandalarına tepki gösterdi.

Gaziantep'te Hasan Özer isimli vatandaş, trafikte korna çaldığı için motosikletli şahısların saldırısına uğradı. Aracın camını kıran şahıslar kayıplara karışırken, sürücü şehir magandalarına tepki gösterdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Özer isimli vatandaş aracı ile birlikte kırmızı ışıkta bekliyordu. İddiaya göre, yeşil ışık yandığı sırada önünde bulunan motosikleti uyarmak için aracın kornasına basan Özer, bir sonraki ışıklarda motosikletli iki şahıs tarafından durdurularak saldırıya uğradı.



"BANA SALDIRMASINLAR DİYE KAPILARI KİLİTLEYİP CAMLARI KALDIRDIM"

Yaşadığı olayın şokunu halen üzerinden atamadığını belirten araç sürücüsü Hasan Özer, "Sola dönmek için sağ şeritte bekleyen motosiklete yeşil ışık yandığı sırada, bana yol versin de geçeyim diye korna çaldım. Daha sonra yaklaşık 1 kilometre boyunca trafikte benimle birlikte gelerek bana küfürler savurdu. Camı açarak kendisini küfür etmemesi ve başımdan gitmesi için uyardım. Ben daha sonra buradaki kırmızı ışıkta durunca önüme gelerek durdu. Daha önce tanımadığım şahıslardan biri motosikletten inerek aracıma doğru geldi. Bende bana saldırmasın diye kapıları kilitleyip, camları kaldırdım. Daha sonra aracımın ön camına yumruk attı ve bu hale getirdi. Ben o sırada polisi aradım, şahıs ise motosiklete yeniden binerek kayıplara karıştı. Yaklaşık yarım saattir polisin gelmesini bekliyorum' diye konuştu.

(Orhan Erkılıç / İHA)