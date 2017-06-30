Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Hilmi Daşdemir

Sadece ramazanda değil her zamanda

Ramazan ayını idrak ettik, bayramımızı da kutladık, tatil yapanlar tatillerini yapıyorlar. Kimimiz işimize gücümüze başladık, anlayacağınız hayat devam ediyor.

Peki, Suriye'de yürütülen vekalet savaşından kaçıp yerlerini yurtlarını, işlerini güçlerini terk etmek zorunda kalanlar, işsizler, hastalar, emperyalistlerin uşağı terör örgütü PKK'nın hayatını kararttığı, şehit ettiği aileler, 15 Temmuz Şehitleri' nin bizlere emaneti çocukları, FETÖ mağdurları, çalışamaz durumda olan gaziler onlar ne olacak?

Bir diğer ramazana kadar unutulacaklar mı?

PR yapmak için boy boy fotoğraflar paylaşılıp yanlarında olunduğu gösterilenler. Bu yönde ‘'istismar'' edilenler.

Ramazan ayı boyunca yardımlaşma, zekat, fitre, sadaka, iftar gibi yardım faaliyetleri artar hep. İslam dininde, ramazan orucu zengin fakir herkese farz olunmuştur. En önemli ibadeti oruçtur ve genellikle oruç tutulur, fitreler verilir zekatlarını da veren önemli bir topluluk var. Zekat dışında da sadaka ya da ‘'infak'' var, yapan yapıyor. Bu yardımlar için önemli STK'lar var; dünyanın her yerinde faaliyet gösteren Türk Milletinin gurur kaynağı bir İHH var. Cansuyu var, Yardım Eli var, Beşir Derneği var, Yeryüzü Doktorları var, Diversty var bunlar gibi daha yüzlerce STK var.

Diğer taraftan, AFAD, TİKA, Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı gibi kamu gücünü de arkasın almış kuruluşlar var.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere merkezli Kalkınma İnsiyatifi tarafından Küresel İnsani Yardım Raporunun 17.'si yayınlandı.

Daha önce 2013, 2014, 2015 yıllarında üç kez üst üste üçüncü olan Türkiye bu yıl ikinciliğe yükseldi. Tabii her zamanki gibi Gayri Safi Milli Hasıla'ya göre de ‘'İyilik Şampiyonu'' ‘'En Cömert Ülke'' unvanını elinde bulunduruyor.

Türkiye 2014 yılında 3.2 milyar ABD doları insani yardım yaparken, 2016'da insani yardım tutarını iki kat artırarak 6 milyar ABD dolarına çıkarmış. ABD'den sonra ikinci en çok yardım yapan ülke, İngiltere ve Almanya'nın üzerinde. Tüm dünyadaki insani yardımların ise beşte biri Türkiye tarafından yapılıyor.

Batılı Emperyalist ülkeler, şu fakirleştirip yönetim zafiyetine soktukları ülkelerin, yeraltı ve yer üstü zenginliklerini sömürüp, yöneticilerini de ‘'zaaf''larından esir almışlar. İstikrarsızlaştırdıkları bölgelerin halklarının kazançlarını sömürüyorlar. Buna da Türkiye dışında hiçbir ülke ses çıkarmıyor.

Petrol ve doğalgaz zengini İslam ülkeleri ise efendilerine yaranmak için birbirlerine saldırıyorlar. Gerek dünyadaki, gerekse de İslam alemindeki açlık, yoksulluk, geri kalmışlık gibi konular hiç ilgilerini çekmiyor.

Dünyadaki adaletsiz paylaşımın birçok sebebi var elbette; eğitimsizlik, bağımlılık –buna sosyal yardım bağımlılığını da eklemeliyiz- terör, savaş, yönetimde istikrarsızlık gibi birçok sebep sayabiliriz.

Öncelikli olarak, işimize, aşımıza göz koyanların kim olduğunu bilip, bunları ortadan kaldırmak için bir farkındalık oluşturulması ve bununla da birlikte üreterek aradaki farkı kapatıp ‘'makus'' talihimizi yenmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu durum ‘'böyle gelmiş, böyle gider.'' Bu gidişe de öncelikle farkındalık oluşturarak ve inanarak ‘'dur'' denilebilir ki bu da sanıldığı gibi çok da zor değil. Yeter ki imanımız sağlam olsun.

  YORUM YAP / YORUM OKU
HİLMİ DAŞDEMİR DİĞER YAZILARI
30 HAZ
2017
Sadece ramazanda değil her zamanda
19 HAZ
2017
Bir Baba’nın ardından
2 HAZ
2017
Yunus Emre’den günümüz siyasetine mesaj!
24 MAY
2017
Yeni kabinenin kodları nasıl olacak?
2 MAY
2017
Bundan sonra Ak Parti siyaseti nasıl olacak?
18 NİS
2017
Bir halkoylaması geçti
13 NİS
2017
Kürt seçmen ne yönde oy kullanacak?
12 NİS
2017
MHP tabanı ne yönde oy kullanacak?
1 NİS
2017
FETÖ İle Mücadele’nin Durumu ve Ülker Reklamı
20 ARA
2016
Suikast Kime Neden Yapıldı?
3 ARA
2016
Engelleri aşmak toplumsal bir çaba gerektirir
8 KAS
2016
ABD Seçimlerini Kim Kazanacak?
3 EKİ
2016
FETÖ Temizliği Seçim İle Mi Yapılacak?
29 EYL
2016
78 milyon Kılıçdaroğlu mağduru var
21 EYL
2016
FETÖ'nün Algı Operasyonları
1 EYL
2016
Soylu; İnlerine Girecek, Başlarına Yıkacak
27 AĞU
2016
Cerablus Tamam, Bekle Bizi Münbiç
9 AĞU
2016
Tek İhtiyacımız; Birlik ve Beraberlik
7 AĞU
2016
FETÖ ile mücadelede taviz vatana ihanettedir
29 TEM
2016
FETÖ ile Mücadelede Taviz Verilemez
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evlendi! İşte yılın düğününden kareler
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evlendi! İşte yılın düğününden kareler
AK Parti teşkilatları değişiyor Erdoğan'dan 1052 gün sonra ilk
AK Parti teşkilatları değişiyor Erdoğan'dan 1052 gün sonra ilk
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam
Gaziantep'te son dakika gözaltı açıklaması
Gaziantep'te son dakika gözaltı açıklaması
Kılıçdaroğlu: Darbeyi en iyi bilen iki kişi parlamentoya gelip bilgi vermedi
Kılıçdaroğlu: Darbeyi en iyi bilen iki kişi parlamentoya gelip bilgi vermedi
Memur toplu sözleşme 2017 ne zaman? Bakan tarih verdi
Memur toplu sözleşme 2017 ne zaman? Bakan tarih verdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Antalya Open'da çiftler şampiyonu belli oldu
Antalya Open'da çiftler şampiyonu belli oldu
İsrail polisi 6 yaşındaki çocuğu tutukladı
İsrail polisi 6 yaşındaki çocuğu tutukladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Filipinli çiftin valizinden 829 adet sikke çıktı
Filipinli çiftin valizinden 829 adet sikke çıktı
Alanya'da çıkan orman yangınında 5 ev kül oldu
Alanya'da çıkan orman yangınında 5 ev kül oldu
16 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu
16 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu
Tunus'ta Alman turistlere bıçaklı saldırı
Tunus'ta Alman turistlere bıçaklı saldırı
Yangın 12 köyü sardı
Yangın 12 köyü sardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik görüşme
Kafkasör Festivali boğalar eşliğinde yürüyüşle başladı
Kafkasör Festivali boğalar eşliğinde yürüyüşle başladı
Moskova'da fırtına: 2 ölü, 30 yaralı
Moskova'da fırtına: 2 ölü, 30 yaralı
Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın
Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English