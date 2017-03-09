Sadece parasını değil hac hayallerini de çaldılar

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşlı kadının hacca gitmek için biriktirdiği parasını çalan hırsızlar hayallerini de yıktı. 10 yıl beklediği hacca bu yıl gitme hakkı kazanan kadın, 4 gün içinde ödeme yapamazsa kutsal topraklara gidemeyecek.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşlı kadının hacca gitmek için biriktirdiği parasını çalan hırsızlar hayallerini de yıktı. 10 yıl beklediği hacca bu yıl gitme hakkı kazanan kadın, 4 gün içinde ödeme yapamazsa kutsal topraklara gidemeyecek.

Hac vazifesini yerine getirebilmek için birikim yapan 71 yaşındaki Sevim Deveci'ye 10 yıldır beklediği hak bu yılki kurada tanındı. Ancak 3 yıl önce birikimlerinin çalınmasından dolayı hac için gerekli parayı yatıramayan Deveci büyük üzüntü yaşıyor.

3 yıl önce İlyas Mahallesi'ndeki evine gelen ve yardım edeceklerini söyleyen şahıslar tarafından hacca gitmek için biriktirdiği altın ve paraların çalındığını söyleyen Deveci, "Evime geldiler 3 kişi, dediler ki 'sana yardım getirdik' ondan sonra bana 100 lira para verdiler, sonra ellisini geri vermemi istediler, yok bende dedim. 'Var var' dediler, ben de duramadım bu sefer altınlarımın içinde bin 500 TL param vardı, 4 bilezik, 4 sarı lira, bir küçük altın vardı, ben de onun içinden çektim 100 lirayı, 50'sini verdim. O da bana 'git arabadaki arkadaşa ver' dedi ben anlamadım, ben parayı altınların içinden alırken benim arkamdan içeri girmiş görmüş nereye koyduğumu. Ben o 50 lirayı dışarıdaki adama verirken benim parayı almış" diye konuştu.

Para ve altınları hacca gitmek için biriktirdiğini söyleyen Deveci, "Ben bu parayı hacca gitmek için biriktirmiştim. İnşallah giderim dedim, bu sene de hac çıktı param yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Deveci'nin altınlarının çalınmasıyla ilgili, 3 yıl önce T.D. isimli şahsın yakalanarak mahkemeye çıkarıldığı ancak serbest kaldığı daha sonra ise başka bir suçtan tutuklandığı öğrenildi.

