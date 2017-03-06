Sadece 2 ilde istihdamda artış yakalanamadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, '2 il dışında bütün illerimizde istihdamda artış yakaladık, biri Tunceli, diğeri Bayburt' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "2 il dışında bütün illerimizde istihdamda artış yakaladık, biri Tunceli, diğeri Bayburt" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Tuzla Organize Sanayi Yönetimi ile kahvaltıda biraraya geldi. Tuzla Ay Yıldız Sosyal Tesislerinde düzenlenen organizasyona, Bakan Müezzinoğlu başta olmak üzere Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Organize Sanayi yöneticileri ve iş adamları katıldı. Kahvaltının ardından katılımcılara hitap eden Bakan Müezzinoğlu, "Haklı olduğumuz olağan üstü sorunlarımız vardı ve olağan üstü sorunları bize yaşattılar. Tuzak kurdular, çukur kazdılar, darbe girişiminde bulundular. 2016'nın başında Güneydoğu'da sokağa çıkma yasaklarıyla olağan üstü terörle mücadele vardı. Daha da devam ediyor ama 2016 nın başlarına baktığımızda Sur'da, Yüksekova'da bütün buralarda çok olağan üstü mücadeleyi verdik. Artık beli kırıldı inşallah temizlenecek Rusya ile uçak krizi yine bir olağan üstüyü getirdi. Bazı tuzaklar İstanbul'da, Bursa'da , Ankara'da , canlı bombayı memlekete Türkiye'nin birliğini bozmaya çalışan oldu ve peşinde de 15 Temmuz hain darbe girişimi geldi. Bütün bunları esasında bu büyük millet dışında hiç bir millet atlatamaz bu kadar kolay atlatamazdı. Darma dağınık olur sonucunda da belini doğrultamazdı. Ama biz hızla geleceğe umutla bakan, güvenle bakan, bir yolculuğu yapma gayreti içine girdik" diye konuştu.



"BİRİ TUNCELİ DİĞERİ BAYBURT"

İstihdamda artış yaşandığını belirten Bakan Müezzinoğlu, "2 il dışında bütün illerimizde istihdamda artış yakaladık. Biri Tunceli diğeri Bayburt. İnşallah o iki ilimizde de istihdamı artıya getirecek, o iki ilin üzerinde çalışacağız. Ama büyük oranda İstanbul bu alanda birinci Kocaeli, Bursa, İzmir, Denizli, Gaziantep'te buralarda da hızla artı istihdama döndük. İşte bugün Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını görüyorsunuz. Yani dünya ülkeleri büyüyen bir Türkiye'den, gelişen bir Türkiye'den, ekonomisini büyüten bir Türkiye'den, dünyanın ilk 10 ekonomisi olacağı diye iddialı bir Türkiye 'den rahatsız oluyor. Ve bütün bu oyunları bu tuzakları kuruyor. Peki biz bunlara rızamı göstereceğiz yoksa bu tuzakları bozmak için daha öz güvenli daha cesur adımlar mı atacağız. Hep birlikte biz yöneticiler olarak sizin yanınızda olacak, istihdamın yükünü azaltacak, bürokrasinin yükünü azaltacak, sıkıntıları azaltacak ama hedeflere gitmede daha öz güvenli daha cesur ve daha yeni adımlar atarak yolunu yapacağız" şeklinde konuştu.



"İSTİKRARSIZLIK, İSTİKRARSIZLIĞI OLUŞTURANA BEDEL ÖDETMİYOR"

İstikrarsızlığı oluşturanların bedel ödemediğini, istikrarsızlık sonucunda suçu olmayan insanların bedel ödediğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, "Referandum sürecine girdik. Şimdi burada temel bakış açımız özü itibari ile yani siz iş adamısınız çok basit evde huzur ve istikrar varsa o aile bütüncülüğünü koruyarak gelişiyor. İş yerlerinizde istikrar ve güven varsa o iş yeri büyüyor, gelişiyor ve hedeflediği noktalara bazen hedefinden daha da hızlı gidiyor. Yönetiminde de iki temel nokta var istikrar ve güven biz ülkenin, istikrarını ve güvenini bizlere ne kazandırdığını helede ki sizler çok iyi bilirsiniz. İstikrarsızlık istikrarsızlığı oluşturana bedel ödetmiyor. Hiçbir suçu günahı olmayanlara bedel ödetiyor. Yani 1994 krizlerini ben iş hayatında yaşadım. 1999, 2000, 2001'leri iş hayatında hep birlikte yaşadık. Yüz binlerle ifade edilen kepekler indi. Şimdi istikrarlı ve güvenli bir sürecin arefesindeyiz. Milletin yüzde 50'den fazlasının vicdanın olduğu güçlü bir sistem o güçlü sistemin üzerinde de milletin laik olduğu bir kişi 5 yıldır. Öbür tarafta yasama ile ilgili gerekli yetki verdiğimiz parlamento yasama sürecini yaptığı sürece hangi siyasi dönemde yapıyorsa desteğini alacak o yasama görevini yapacak diğeri yürütme icra görevini yapacak ve kimin yaptığı kimin yapmadığını da gördü. İstikrarı, güveni, milli vicdanın , millet vicdanının olduğu bir sistemin arefesindeyiz. Biz istiyoruz ki bu millet kaosla, koalisyonla, birilerinin kapalı kapılar arasında hesaplar yaparak milletin iradesini farklı boyutlara taşıdığı süreçlerden ve istikrarsızlıklardan koruyabilelim" ifadelerini kullandı.

(Cenk İşver / İHA)