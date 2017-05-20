Sadece 1yıl tutunabildi

Bandırmaspor, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kalarak Spor Toto 2. Lig'e düştü.

Bandırmaspor, deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kalarak Spor Toto 2. Lig'e düştü.

Geçtiğimiz yıl Play-Off mücadeleleri sonucunda Kayseri'de oynanan final maçında Gümüşhanespor'u yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor, ilk senesinde gösterdiği kötü performans sonucu 2. Lig'e düşen üç takımdan biri oldu. Ligde oynadığı 34 maçta 35 puan toplayan bordo-beyazlı takım; 43 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü. Bandırmaspor gelecek sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek.

(İbrahim Aydemir / İHA)