Sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

İstanbul Esenler'de bir telefon bayisine giren 2 kişi öğrenciler için yardım toplanan sadaka kutusunu çaldı. Sadaka kutusunu paltosunun altına sokarak kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamaralarına yansıdı.

İstanbul Esenler'de bir telefon bayisine giren 2 kişi öğrenciler için yardım toplanan sadaka kutusunu çaldı. Sadaka kutusunu paltosunun altına sokarak kayıplara karışan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamaralarına yansıdı.

Olay, Esenler Fatih Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında iki şüpheli şahıs bir telefon bayisine girdi. Şüphelilerden birisi etrafı gözetlerken diğeri telefonunun bozuk olduğunu ve işlem yaptırmak istediğini söyleyerek bir çalışandan yardım istedi. Dükkandaki çalışanların dikkatinin dağılmasını fırsat bilen diğer şüpheli sadaka kutusuna yöneldi. Ardından sadaka kutusunu paltosunun altına saklayarak çalan şahıs kayıplara karıştı. Sadaka kutusunun öğrencilere yardım amaçlı dükkanda tutulduğu öğrenildi. Hırsızlık anları ise sanayi saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



"LİSE ÖĞRENCİLERİNE YARDIM AMAÇLI KULLANIYORDUK"

İşyeri çalışanlarından Tayfun Açıkgöz olayla ilgili olarak, "Şahıs buraya müşteri kılığında geldi, telefonla alakalı bir şey sordu, telefona baktık daha sonrasında telefonu arkadaşıma gösterdim. Daha sonra bana bir şeyler söyledi bir anlık dalgınlığıma geldi, sadaka kutusunu ilk olarak itekledi, kutuyu kendi yönüne çekti, elindeki montunun altına aldı ve devam etti biz bir şey göremedik. Olayın olduğunu birkaç saat sonra anladık ve sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark ettik. Hemen kamera görüntülerine baktık zaten görüntülerde şahıs belli oluyordu. İçinde 80 - 100 Türk Lirası civarında para vardı. Lise öğrencilerine yardım amaçlı kullanıyorduk onlar için topluyorduk " dedi.



SADAKA KUTUSU HIRSIZLIĞI KAMERADA

Görüntülerde şüphelinin yürüyerek dükkana girdiği ve bir süre çevreyi kolaçan etmeye çalıştığı görülüyor. Etrafı gözetledikten sonra dikkatleri üzerine çekmeden sadaka kutusunu önüne doğru itekleyip şüpheli ardından sadaka kutusunu paltosunun altına alarak iş yerinden uzaklaşıyor. Öte yandan şüphelilerden diğeri ise arkadaşının sadaka kutusunu el çabukluğuyla çalması için işyeri sahibi ve çalışanlarının oyalıyor.

(Ufuk Kıvık/İHA)