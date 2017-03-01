'Saçının bir telini dünyaya değişmeyeceği kadın'ı açıkladı
Alişan, annesinin doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcı, annesi için, 'Saçının bir telini dünyaya değişmeyeceğim tek kadın' dedi.
Alişan, annesinin doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcı, annesi için, "Saçının bir telini dünyaya değişmeyeceğim tek kadın" dedi. Instagram hesabından annesi için bir doğum günü mesajı yayınlayan Alişan, "Saçının bir telini dünyaya değişmeyeceğim tek kadın ANNEM...Doğum günün kutlu olsun" yazdı. Ünlü sanatçı, çocukken annesiyle çektirdiği bir fotoğrafı da paylaştı.
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