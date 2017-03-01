Saç modelleri onları ele verdi

Kütahya'da tüfekle geldikleri markette bir kişiyi darp ettikten sonra kasadaki paraları alıp kaçan 3 şüpheliden 2'si saç modelinden yola çıkılarak polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya'da tüfekle geldikleri markette bir kişiyi darp ettikten sonra kasadaki paraları alıp kaçan 3 şüpheliden 2'si saç modelinden yola çıkılarak polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zafertepe Mahallesi'ndeki marketin soyulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. İş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzleri maskeli şüphelilerden 2'sinin saç şekillerinden yola çıkarak yakaladı.

Şüpheliler K.A (18), Ü.B (24) ve M.G (16) yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

(Hüseyin Efe /İHA)