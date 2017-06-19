Sabırsızlığı yüzünden hayatından oluyordu

Sri Lanka'da sabırsız yolcu, aşağı inmek için otobüsün durmasını beklemeyince ölümden döndü.
Sri Lanka'da sabırsız yolcu, aşağı inmek için otobüsün durmasını beklemeyince ölümden döndü. Araç hareket halindeyken aşağı adımlayan şahıs, bir anda dengesini kaybetti. Otobüsün altında kalmaktansa kıl payı kurtuldu. Şanslı genç olayı yara almadan atlatırken, olaysa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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