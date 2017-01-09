09.01.2017 20:11 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar nedeniyle inişler yapılamıyor

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara iniş izni verilemiyor. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaklara iniş izni verilemiyor.



İstanbul'da etkisini dördüncü günde de sürdüren kar yağışı, Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşları olumsuz etkiledi. Aşırı yağış edeniyle pistler karla kaplandı. Aprondaki karla mücadele ekiplerinin pistleri açmak için çalışma yaptıkları öğrenildi. Havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklardan bazıları havada tur atarken, yakıt kritiğine giren bazı uçaklar da başka havalimanlarına yönlendirildi. Pistin iniş güvenliğinin yeniden alınmasının ardından inişler tekrar başlayacak.

