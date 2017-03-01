Sabiha Gökçen'de iniş ve kalkışlar durduruldu

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar durduruldu.

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar durduruldu.

İstanbul'da yoğun sis hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkışlar durduruldu. Türk Hava Yolları (THY) da yolculara mesaj atarak, Sabiha Gökçen seferlerinin durdurulduğunu bildirdi. Mesajda, "İstanbul hava sahasında görülen yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı iniş ve kalkışlı seferlerimiz 07.00 itibariyle durdurulmuştur" denildi.

