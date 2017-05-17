Sabancı suikastı sanığına müebbet

Sabancı suikasti davasında, 20 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık İsmail Akkol 'anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Davanın sanıklardan Fehriye Erdal'ın firari olduğu gerekçesiyle dosyası ayrıldı.

Sabancı suikasti davasında, 20 yıl sonra yakalanan tutuklu sanık İsmail Akkol "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Davanın sanıklardan Fehriye Erdal'ın firari olduğu gerekçesiyle dosyası ayrıldı.

Kamuoyunda Sabancı suikastı davası olarak bilinen Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefi'nin 1996 yılında öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz yıl yakalanan sanık İsmail Akkol'un yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık İsmail Akkol cezaevinden getirilirken, Akkol'un 3 avukatı ile Sabancı ailesi adına bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

Davanın biteceği hatırlatılarak son savunması sorulan sanık Akkol, "Sabancı bu toprakların ne ilk öleni oldu, ne de son öleni olacak. Ben sizden beraatimi talep ediyorum diyemem. Beraatimi talep ediyorum desem, önünüzdeki delillere bakıp beraatin mümkün olduğunu söyleseniz de vermeyeceksiniz. Delil durumuna bakarsanız beraat kararı verilmesi gerektiğini göreceksiniz. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti kararında, dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, sanığın üzerine atılı suçun yasa dışı silahlı terör örgütü olan DHKP/C'nin amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilen suçlardan olduğunu belirtti. Akkol'un "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, ceza da herhangi bir artırıma ve sanık lehine cezayı hafifletecek bir indirim nedeni bulunmadığına dikkat çekti. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, davanın şikayetçilerinden Demir Sabancı'nın duruşmalarda kendisini avukatla temsil ettirmesinden dolayı, 3 Bin 600 TL'lik avukatlık ücretinin sanıktan alınmasına karar verildi.



FEHRİYE ERDAL'ıN DOSYASI AYRILDI

Henüz ifadesi alınamayan ve hakkında çıkartılan kırmızı bültene rağmen yakalanamayan firari sanık Fehriye Erdal'ın dosyası ise ayrıldı. Erdal hakkındaki tüm işlemler, aynı mahkemede yeni bir dosya üzerinden yürütülecek. Oy birliğiyle verilen karar, İstinaf Ceza Dairesince onaylandığı takdirde Akkol'un cezası kesinleşecek.



OLAYIN GEÇMİŞİ

İsmail Akkol, 9 Ocak 1996 tarihinde DHKP/C'li teröristler Fehriye Erdal ve Mustafa Duyar ile birlikte, Sabancı Center binasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefi'yi öldüren grupta yer aldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Yunanistan'dan eylem yapmak için geldiği Türkiye'de yakalanan DHKP/C'li terörist İsmail Akkol, yargılandığı Sabancı Suikasti Davası'nın görüldüğü İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Şubat 2016 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, isnat edilen suçun delil durumu, uzun süredir yargılanmadan kaçması, adli kontrol kararlarının yetersiz kalacağı dikkate alınarak sanık Akkol'un tutuklanmasına karar vermişti.

(Başak Akbulut/İHA)