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Sabancı Holding'de CEO değişimi
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Sabancı Holding'de CEO değişimi

Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul'un kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılma talebi kabul edildi. Yeni CEO ise Mehmet Göçmen oldu.

Sabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul'un kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrılma talebi kabul edildi. Yeni CEO ise Mehmet Göçmen oldu.
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin bugün yapılan toplantısında Chief Executive Officer (CEO) görevinde bulunan Zafer Kurtul 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabul edildiği duyuruldu. Toplantıda aynı tarihten itibaren Mehmet Göçmen CEO'luk görevine getirildiği belirtildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında; Zafer Kurtul'un H.Ö. Sabancı Holding A.Ş Chief Executive Officer'lık (CEO) görevinden 30 Mart 2017 tarihi itibariyle kendi isteği doğrultusunda ayrılma talebinin kabulüne; aynı tarihten geçerli olmak üzere Mehmet Göçmen'in H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Chief Executive Officer olarak atanmasına karar verilmiştir".

GÜLER SABANCI'DAN AÇIKLAMA
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Topluluğumuza 1998 yılında Akbank Genel Müdür Yardımcısı sonra Akbank Genel Müdürlük görevini üstlenen, 2010 yılından bugüne kadar da Sabancı Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak başarılarımıza büyük katkı yapan Zafer Kurtul'a teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Topluluğumuzda çeşitli kademelerde 14 yıldır üst düzey sorumluluklar üstlenen ve son olarak stratejik yatırımlarımızın kümelendiği enerji sektöründeki faaliyetlerimizi başarıyla yöneten Mehmet Göçmen 30 Mart 2017 itibariyle bayrağı devralıyor. Bu atama Sabancı Holding'i farklılaştıran kurumsal yönetim kültürümüzün sürekliliğinin bir sonucudur. Bu çerçevede CEO olarak atanan Sayın Mehmet Göçmen'in, Türkiye'nin Sabancı'sını daha yüksek hedeflere taşıyacağına ve tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmaya liderlik edeceğine inanıyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

MEHMET GÖÇMEN KİMDİR?
Sabancı Holding Chief Executive Officer'lığı görevine atanan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve 1981 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1983 yılında Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1983-1995 yılları arasında Çelik Halat ve Tel Sanayi'de, 1996-2003 yılları arasında Lafarge'da çeşitli üst düzey görevlerde bulunan ve 2003 yılında Akçansa'ya genel müdür olarak atanan Mehmet Göçmen, 1 Ağustos 2008 tarihinden bugüne Sabancı Holding'de İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, Çimento Grup Başkanlığı ve Enerji Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

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