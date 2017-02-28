Şaban'ın 'Emine' isteği karşılıksız kaldı, devreye polis girdi

Antalya'da terk eden sevgilisini ayağına getirebilmek için yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bir üst geçide çıkan gencin, 'Emine'yi istiyorum' feryadı, Antalya trafiğini alt üst etti.

Antalya'da terk eden sevgilisini ayağına getirebilmek için yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bir üst geçide çıkan gencin, "Emine'yi istiyorum" feryadı, Antalya trafiğini alt üst etti.

Olay, Muratpaşa Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir üst geçitte gerçekleşti. Saat 23.10 sıralarında Antalya Büyükşehir Belediyesinin hemen önündeki bir üst geçide çıkarak bağırmaya başlayan 22 yaşındaki Şaban S.'yi fark edenler, durumu polise bildirdi. Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üst geçidin korkuluklarını aşarak tehlikeli hareketlerde bulunan genci, polis ikna etmeye çalıştı. Şaban S.'nin iknalara kulak asmaması üzerine polis trafiği durdurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, olası ihtimale karşı şişme branda kurarak önlem aldı. Bu sırada bazı sürücüler olayı cep telefonlarıyla çekerken, bir sürücü ise aracından inip Şaban S.'ye tepki gösterdi. Sürücü anayolda yürüyerek tepkisini sürdürdü.



POLİSİN 'EMİNE' VAADİ İKNA ETTİ

Trafiği alt üst eden Şaban S.'nin, üst geçide çıkma sebebini soran polise verdiği 'onu istiyorum, devlet her şeye çare buluyor buna bulamıyor' yanıtı ise vatandaşları güldürdü. Terk eden sevgilisinin adının Emine olduğunu öğrenen polis, çılgın aşığı 'Emine' vaadiyle ikna etti. İknanın ardından kapanan trafik polis tarafından tekrar açıldı. Yaklaşık yarım saatte yaşanan diyaloglar ile isim benzerlikleri ise Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrollerini paylaştığı 'Salako' filmindeki Şaban-Emine repliklerini akıllara getirdi.

Polis Şaban S.'yi ifade almak üzere karakola götürdü.

(Suat Metin / İHA)