Sabah uyandı, babası ve abisinin cansız bedeniyle karşılaştı

İzmir'in Konak ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve oğul hayatını kaybetti. Sabah işe gitmek için kalkan genç kız babasının ve abisinin cansız bedeniyle karşılaştı.

İzmir'in Konak ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve oğul hayatını kaybetti. Sabah işe gitmek için kalkan genç kız babasının ve abisinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay sabah saatlerinde 1'inci Kadriye Mahallesi 711 Sokakta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre oğlu ve kızı ile birlikte kalan 65 yaşındaki Şahap Tiren, gece ısınmak için sobayı yaktı. Baba Tiren ile doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan oğlu Seçkin Tiren (40) sobanın bulunduğu odada yatarken kızı Seçil Tiren (26) ise ayrı bir odada yattı. Sabah işe gitmek için kalkan Seçil Tiren, evden gelen koku üzerine babasının ve abisinin bulunduğu odaya girdi. Odada babasının ve abisinin hareketsiz yattığını gören genç kız, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından baba ve oğlun hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve oğlun cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Abdülaziz Baydilli - Halil Karahan/İHA)