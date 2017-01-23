Saatte 90 bin kişi taşıyacak metro hattında ilk kazma vuruldu

2 milyar 250 milyon liraya mal olması öngörülen 14 kilometrelik 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı Metro Hattı inşaatında ilk tünel açma çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla yapıldı. Hat açıldığında bir saatte 90 bin kişi taşıyacak.

2 milyar 250 milyon liraya mal olması öngörülen 14 kilometrelik 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı Metro Hattı inşaatında ilk tünel açma çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımıyla yapıldı. Hat açıldığında bir saatte 90 bin kişi taşıyacak.

Dudullu ile Bostancı arasında yapılacak olan 14. 2 kilometrelik metro hattında ilk tünel açma çalışması Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katıldığı törenle yapıldı. Hattın Ataşehir'de bulunan şantiyesinde yapılan törene Başkan Topbaş'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Naim Yağcı, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ile metro hattını yapan firma yetkilileri katıldı. Tören öncesinde Kadir Topbaş, iş makinesi ile alana geldi. Kadir Topbaş ve beraberindekiler bir süre şantiyede incelemelerde bulundu.



90 BİN KİŞİ TAŞIYACAK

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İlk tünel açma çalışması yapılan Dudullu -Bostancı hattı ile ilgili bilgi verdi. Hattın 1 saatte 90 bin kişiyi taşıyacağını kaydeden Başkan Topbaş, " 14.2 kilometrelik bir hat bu. 13 istasyonlu bir hat. Şuanda 4 adet TBM dediğimiz makineler çift tünel yapılıyor. İki bir taraftan iki de diğer taraftan olmak üzere 4 adet TBM olmak üzere günde 10 metre mesafe almak suretiyle bu kazıyı yapacaklar. İstiyoruz ki kısa sürede tamamlansın. Takribi maliyeti 2 Milyar 250 Milyon Lira. Araçlar ve vagonları hariç. Onları da koyduğumuzda 3 katrilyona çıkar neredeyse. 2017 itibariyle 16. 5 Milyar ağırlıklı metro olmak üzere yatırım programı aldık bütçeye. Şuanda İstanbul'da günde 30 milyon insan hareket ediyor. Bu gelecekte 40-50 milyon olacak. Bunun önüne ancak metrolarla geçilir başka türlü değil. Yapmakta olduğumuz bu metro tek istikamette saatte 43-45 bin kişi taşıyacak. Toplamda her iki istikamette saatte 90 bin kişi demektir" dedi.



METRO ÇEVRESİNDE OTOPARK OLACAK

Yeni metro hattının çevresinde otoparklar olacağını belirten Başkan Topbaş, " 3 metro hattı ile entegre olacak. Yer üstüne çıkmadan yer altından insanların hareketini sağlayacak. Bu hattı yaparken özellikle aktarma ve transfer merkezleri olsun istedik. Yani insan aracıyla gelsin. Aracını park edip metro ile gitsin. Bu istasyonların çevresinde 2 bin 870 araçlık otopark programlandı. Bunlardan bir tanesi hal binamızın bulunduğu Ataşehir'deki yer. Çok büyük ve değer milyarlık bir alan. Halkın isteğine uyduk o milyarlık alanı içinde istasyonu otoparkı olan bir yer haline getirmeye karar verdik" açıklamasında bulundu.



BİN KİLOMETRE RAYLI SİSTEM

Hedeflerinin İstanbul'a bin kilometre raylı sistem yapmak olduğuna dikkat çeken Topbaş, "Şuana kadar 150 kilometrelik çalışan metro sistemi var. 151.6 kilometre devam eden raylı sistem inşaatı var. Havaray metro projemizin ihalesini yaptık. Bu da Sefaköy- Başakşehir Havaray Hattı'dır. 15 kilometre uzunluğunda 17 istasyonu bir hat olacak. Bu da diğer sistemlerle entegre olacak. Havadan karadan yer altından sistemleri birbirine bağlıyoruz. Master planlarında öngördüğümüz İstanbul'daki raylı sistem bin kilometredir. Dünyada en fazla raylı sisteme sahip bir İstanbul olacak" dedi.



22 DAKİKADA ULAŞIM

Dudullu ile Bostancı arasında 13 istasyonda hizmet vermesi planlanan 14.2 km'lik metro hattı ile tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşınacak. 2019 yılında tamamlanması planlanan Dudullu-Bostancı Metro hattı 90 saniyede bir sefer yapacak ve hattın yolculuk süresi 22 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi sürücüsüz metro hizmet verecek.



ENTEGRE BİR SİSTEM

Proje Anadolu yakasında önemli bir bağlantı noktası olacak. Dudullu İstasyonunda, M5 Üsküdar-Çekmeköy (Yapımı devam ediyor) hattı, Kozyatağı İstasyonunda ise M4 Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattı ile entegrasyon sağlayacak. Bostancı İstasyonunda Marmaray ve Deniz ulaşım akslarıyla bağlantı sağlarken ihale aşmasında olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla da bağlantılı olacak.

Hattın tamamlanmasıyla; Modoko'dan Eminönü'ne 28 dakikada, İçerenköy'den Taksim'e 35 dakikada, Kayışdağı'ndan Kadıköy'e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi'nden Bostancı'ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek. Dudullu-Bostancı Metro projesinin TBM tünel çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın butona basmasıyla başladı. Raylı Sistem Hattı kapsamında, 12.8 Km Uzunluğunda Çift Tüp Tek Hat TBM Tüneli ve 1.4 Km Uzunluğunda Tek Tüp Çift Hat NATM Tüneli yapılacak.



Proje kapsamında bulunan istasyonlar ise şu şekilde;

"Bostancı İstasyonu, Emin Ali Paşa İstasyonu, Ayşe Kadın İstasyonu, Kozyatağı İstasyonu, Küçükbakkalköy İstasyonu, İçerenköy İstasyonu, Kayışdağı İstasyonu, Türk-İş Blokları İstasyonu, İmes İstasyonu, Modoko İstasyonu, Dudullu İstasyonu, Yukarı Dudullu İstasyonu, Depo İstasyonu."

Öte yandan metronun tanıtım videosu da basın mensuplarıyla paylaşıldı.

(Mustafa Bakırhan / İHA)