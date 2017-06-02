Saatlik işgücü maliyeti endeksi ilk çeyrekte arttı

Saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2017 yılı ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2017 yılı ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) işgücü maliyeti endeksini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2017 yılı birinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1, inşaat sektöründe yüzde 4,4 ve hizmet sektöründe yüzde 3,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 19,7 ile J (Bilgi ve iletişim) sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,6, inşaat sektöründe yüzde 4,7 ve hizmet sektöründe yüzde 3,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış yüzde 18,2 ile J (Bilgi ve iletişim) sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 3 ve hizmet sektöründe yüzde 5,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 28,1 ile J (Bilgi ve iletişim) sektöründe gerçekleşti.

