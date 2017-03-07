'Saat 02.25'de Çiğli'den kalktık'

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında Skorsky helikopterde birinci pilot olarak görev alan sanık Pilot Albay Zeki Göçmen ifade verdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında Skorsky helikopterde birinci pilot olarak görev alan sanık Pilot Albay Zeki Göçmen ifade verdi.

Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında ifade veren sanık Pilot Albay Zeki Göçmen, 11 yıldır İzmir'de görev yaptığını, son 6 yıl da Abdullah Gül ve bakanların uçuşlarında bulunduğunu belirterek, "30 yılımı bu mesleğe adadım. Vatanıma hizmet ettim. Bu duygularla hizmet ederken, bir gecede vatan haini ilan edildim. 30 yıl boyunca kanunlara nasıl uyduysam, 15 Temmuz akşamı da bana verilen görevi yerine getirdim. Albay Murat Dağlı 'Saat 22.00 sıralarında bir görevimiz var sizi de bekliyorum' dedi. 22.05'de Alaya geldim. Üç helikopterin havalandığını gördüm. Çiğli'de benden önce kalkış yapan helikopterlere yetiştim. Dağlı'ya görev ile ilgili bir gelişme var mı diye sordum. O da 'Bilmiyoruz' dedi" diye konuştu.

Görevin belli olmaması nedeniyle Murat Dağlı ile Ünsal Paşa'yı aramayı karar verdiklerini belirten sanık Göçmen, "Telefonda Ünsal Paşa'ya 'bizi karşılayan yok' dedik. O da bize 'Bekleyin' dedi ve görüşmemiz sona erdi. Kuleye çıktık. Oradaki arkadaşlara sorduk. Ramazan Elmas Albaya sorduk, O da 'Ben bilmiyorum' dedi. Ardından Skorsky helikopterin Çiğli'ye indiğini gördüm. Skorsky'nin pilotlarına neden geldiklerini sorduk. Onlar da '8-10 kişilik bir personel getirdik' dedi. Ne görevine geldiğimizi bilmiyorduk. Kendi birliğimizin dışında yabancı bir birliğin himayesinde olmamız bizi yanılttı. Biz kendi alayımızda olsaydık bunu yemezdik. Biz buraya kadar gelmişken görevimizi yaparız" dedi.



"CUMHURBAŞKANIMIZIN OLDUĞUNU BİLSEYDİK, GÖREVİ KABUL ETMEZDİK"

Sanık Göçmen ifadesinde 'Cumhurbaşkanımızın olduğunu bilseydik bu görevi asla kabul etmezdik" diyerek, "Bahattin Akgül olanları anlayıp da bize bir şey söylemeyip neden bizi ateşe attı hala anlamış değilim. Eğer bunları söylese ve görev iptal ettirse her şey farklı olurdu. Beklemeye devam ettik. Saat 01.30 sıralarında 20-30 kişilik bir ekip geldi. İçlerinden Gökhan Şahin Sönmezateş olduğunu öğrendiğimiz kişi bizi çağırdı ve koordinatları verdi. Bu koordinatların Marmaris'e ait olduğunu görünce Sönmezateş'e görevi tekrar sordum. O da bana emrin Genelkurmay Başkanlığından geldiğini, 'Özel görev icra edeceğiz. Sizin göreviniz bizi bu koordinatlara götürmek' dedi. Ben helikopterde silah bulunmadığını söyleyince Sönmezateş, 'Tamam zaten sizin aşağıda işiniz yok' diye cevap verdi. Sönmezateş, 'Bizi ne kadar bekleyebilirsiniz' diye sordu. Ben de havada yakıtın yettiği kadar bekleyebileceğimizi söyledim" dedi.



"SAAT 02.25'DE ÇİĞLİ'DEN KALKTIK"

Saat 02.25'de İzmir Çiğli'den kalkış yaptıklarını belirten Göçmen, "O esnada Murat Köse bana 'Yanlış bir şey mi yapıyoruz' diye sordu. Ben de ona 'Yanlış bir şey yapsak ben burada olur muyum' dedim. Sonra kulaklığı alarak Sönmezateş'e yanlış bir şey yapıp yapmadığımızı sordum. Bana yanlış bir şey yapmadığımızı emirleri Genelkurmay'dan aldığımızı söyledi. 53 dakikada Marmaris'e geldik. Personeli indirdik. Diğer helikopterlere deniz tarafından beklemelerini, ben de kara tarafında bekleyeceğimi söyledim ve bu şekilde konum aldık. Saat 03.40 gibi Skorsky ayrılınca ben de deniz tarafına geçtim. O mesafede aşağıda neler olduğunu görmedim. Saat 04.20 sıralarında yakıt sıkıntısı yaşadık. Yere indim. 10 dakika personel bekledim. O esnada sahil kesiminde insanlar vardı. Birkaç el silah sesi geldi. Kim ateş etti bilmiyordum" dedi.



"YAKIT ALMAK İÇİN IMSIK'A GİTTİK"

Saat 04.40'da Marmaris'ten ayrıldıklarını belirten sanık Göçmen, "Murat Dağlı ile telsiz görüşmesi yaptım. Bana Dalaman'dan yakıt alamadığını söyledi. Bu nedenle biz de yakıt almak için Imsık'a hareket ettik. Imsık'ta helikopterden indikten sonra Fethi Albay ile görüştüm. Yakıt talebinde bulundum. Ağırdan aldı. Biz tankerleri bekledik gelmedi. Yaşananları Fethi Albay'ın odasındaki televizyondan görünce anladım. Örgütün ne dershanesine, ne okuluna bulaşmadım. Bir babanın vasiyeti ile büyüdüm. İlave bir cemaat desteğine ihtiyaç duymadım" dedi.



"ÜNSAL PAŞAM SEN UÇ DEDİ"

Duruşma Savcısının 'Komutanlığında kaç pilot var' sorusuna Göçmen, "123 pilot vardı. Şu anda en az 60 pilot var" diye cevap verdi. Savcı bunun üzerine '60 pilotun olduğu yerde bu göreve neden siz tercih edildiniz' deyince, Göçmen, "Ünsal Paşam 'Sen uç' dedi. Ünsal Paşama vefa borcum ve uçuş gece olduğu için ben uçtum" dedi.

Cumhurbaşkanının avukatı Hüseyin Aydın ise sanığa, "İfadeniz süresince Bahattin Yarbay'a sitem ettiniz. Ancak aynı helikopterde bulunduğunuz Sönmezateş beyanlarında darbe girişimini birçok kişiye söylediğini ifade etti. Sönmezateş'e neden sitem etmiyorsunuz" sorusuna Göçmen, "Söyleseydi bu görevi yapmazdım" dedi.

Günün son ifadesi alınan sanık Zeki Göçmen'in ardından duruşmalar Çarşamba günü devam edecek.

(Bekir Tosun - İbrahim Kılınç - Onur Durmuş / İHA)