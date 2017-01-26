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Saadet Partisi'nde 'hayır' istifası
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Saadet Partisi'nde 'hayır' istifası

Besni Belediyesinin Saadet Partili meclis üyesi Ömer Aydıngüzel, referandumda partisinin 'hayır' oyu verme kararı alması sonrasında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Besni Belediyesinin Saadet Partili meclis üyesi Ömer Aydıngüzel, referandumda partisinin 'hayır' oyu verme kararı alması sonrasında partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını açıklamasının ardından Besni Belediyesinin Saadet Partili meclis üyesi Ömer Aydıngüzel basın toplantısı düzenledi. Aydıngüzel, partisinin aldığı 'hayır' kararına karşı referandumda AK Parti'ye destek vereceğini açıklayarak, Saadet Partisi'nden istifa ettiğini kaydetti.
Besni Belediyesinde basın açıklaması yapan Ömer Aydıngüzel, "Bu ülkenin bir ferdi olarak ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimine karşı gövdemi siper edenlerdenim. Ülkemizde sınırı bulunan komşu ülkelerdeki terör olaylarının ve darbelerin İslam alemine ve ülkemize ne kadar zarar verdiğinin farkındayım ve her türlü terör eylemini şiddetle kınıyorum. Gün birlik ve beraberlik günü olduğuna inanıyor ve bunu her konuşmamda dile getiriyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bir basın açıklaması yaparak anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminde referandumda oyumuz 'hayır' olacak demiştir. Ben Ömer Aydıngüzel Saadet Partisi'nin bir üyesi olarak Sayın Genel Başkanımızın bu açıklamasını desteklemiyorum ve bu açıklamadan dolayı Saadet Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.
Aydıngüzel, "Yeni Türkiye'nin inşasında hep birlikte yürüyeceğimize yılmadan ve yıkılmadan mesafeler kat edeceğimize birbirimize omuz vereceğimize yürekten inanıyorum. Ben şahsım ve değerli dostlarım ile Referandumda devletimin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğumuzu ülkemizin birliği, beraberliği ve refahı için referandumda oyumuzun 'evet' olduğunu açıklıyorum. Anayasa değişikliğinin ve cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemize, ekonomiye ve milletimizin kaderini olumlu yönde nasıl değiştireceğini hep birlikte göreceğiz. Karanlıktan şikayet etmeyin karanlığa bir mumda siz yakın. Gelin 'evet' diyelim bir ve beraber olalım, yeni Türkiye'yi beraber kuralım. Güçlü Türkiye için ben de varım" diye konuştu.
(Ramazan Kuyu / İHA)


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