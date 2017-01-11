11.01.2017 14:30 Rüzgar Çetin'in cezası 7 yıl 6 aya çıkarıldı

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında, polis memurunun ölümüne neden olan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Çetin'in 2 yıl süreyle ehliyetine el konulurken, hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı. İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında, polis memurunun ölümüne neden olan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Çetin'in 2 yıl süreyle ehliyetine el konulurken, hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

Anadolu Adalet Sarayında bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya Rüzgar Çetin ve avukatları katıldı. Duruşmada konuşan Rüzgar Çetin yaşanan olaya ilk günkü gibi üzüldüğünü belirterek, "Olayı atlatmış değilim. Bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. Kaza yapacağımı bilmem mümkün değildi. Hızlı değildim. Trafik olan yolda 30-40 kilometre hızla gidiyordum. Alkollü ve hızlı olduğum söyleniyor ama bu doğru değil. Bir kadeh alkol içmiştim. Bunun da yasal sınırların içerisinde olduğunu varsayıyorum. Alkol kazaya sebebiyet verecek oranda değildi" ifadelerini kullandı.

Haksızlığa uğradığını ileri süren Çetin, basının kendisini terörist gibi yansıttığını ve sosyal hayatının bundan etkilendiğini iddia etti.

Türkiye'deki en ağır cezalardan birisini aldığını belirten Çetin, "Toplum hala benim az ceza aldığımı düşünüyor. Sokağa bile çıkamıyorum. Mağdur taraf büyüklük gösterip beni affettiler, onlardan duacıyım" şeklinde konuştu.

Rüzgar Çetin'in avukatı ise, "Bu olaydaki yoğun kamuoyu baskısını görmezden gelemeyiz. İlk derece mahkemesinin kararının bozulmasını, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Duruşmada mütaalasını veren Cumhuriyet Savcısı ise sanık Rüzgar Çetin'in, taksirle öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme Rüzgar Çetin'i 'taksirle öldürme' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Olayın bilinçli taksirle meydana geldiğini dikkate alan mahkeme heyeti, cezanın yarı oranında arttırılarak 9 yıla çıkartılmasına ve sanığının iyi halini dikkate alarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına düşürülmesine karar verdi. Heyet, Rüzgar Çetin hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulmasına da karar verdi.



