01.02.2017 15:04 Rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü. Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Abdulhamithan Mahallesi Mercimek Tepe Caddesi'nde Yaşar Bozdoğan'a ait hafif ticari aracın üzerine rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatı düştü. Kentte birçok ağaç kökünden söküldü. Kahramanmaraş Adliyesi Üngüt mevkisinde ise durağa bir inşaattaki malzemeler düştü.

Olay anında vatandaşlar inşaattan uçan malzemelerden korunmak için diğer binaların korunaklı bölgelerine sığındı. Şiddetli rüzgar nedeniyle inşaatta yer alan konteyner de devrildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kökünden sökülüp trafiği aksatan ağaçları yoldan temizledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yaralanan 2 kişi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Çağrı Solak - Muhammet Özer/İHA)

