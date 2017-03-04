Rüyasında gördüğü Şehit Ömer Halisdemir için yola çıktı

Rüyasında gördüğü Şehit Ömer Halisdemir için Burdur'dan çıkarak yollara düşen 63 yaşındaki Osman Koç, Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesine geldi.

Rüyasında gördüğü Şehit Ömer Halisdemir için Burdur'dan çıkarak yollara düşen 63 yaşındaki Osman Koç, Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesine geldi.

Hain darbe girişiminin yönünü değiştiren 15 Temmuz'un kahraman şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'i sürekli rüyasında gören 63 yaşındaki Osman Koç, Halisdemir'in Niğde'de bulunan mezarını ziyaret etmek için eline Türk bayrağını alarak yollara düştü. Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Koç, 15 Temmuz'un sembol ismi şehit Ömer Halisdemir'i pek çok kez rüyasında görünce şehidin mezarını ziyaret etmek ve memleketinden aldığı vatan toprağını şehidini mezarına bırakmak için 2 gün önce yollara düştü. Elinde Türk bayrağıyla yürüyüşe çıkan Koç, bugün Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine ulaştı. Osman Koç'u ilçe girişinde Belediye Başkanı İsa Çarkacı, İlçe genel meclis üyesi Mehmet Coşkun, Isparta Damızlık ve Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hasan Hüseyin Özdemir, Belediye Meclis üyesi Nurettin Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Gökmen karşılayarak kendisine destek verdiklerini söyledi.

Halisdemir'in mezarını ziyaret ettikten sonra Ankara'ya yürüyecek olan Koç, burada 15 Temmuz'da 45 polisin şehit düştüğü Polisi Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ziyaret edecek, ardından TBMM'ye giderek taşıdığı Türk bayrağını Meclis'e emanet edecek.

(Ferhat Kaya / İHA)