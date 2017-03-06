Rüyasında gördüğü Ömer Halisdemir'in mezarına yürüyor

Rüyasında gördüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret etmek için elindeki Türk bayrağı ile yola çıkan 63 yaşındaki Osman Koç, kilometrelerce mesafe kat ettikten sonra Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı.

Rüyasında gördüğü Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'deki mezarını ziyaret etmek için elindeki Türk bayrağı ile yola çıkan 63 yaşındaki Osman Koç, kilometrelerce mesafe kat ettikten sonra Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı.

Burdur ve Isparta'dan sonra kilometrelerce yol yürüyerek Beyşehir ilçesine gelen Koç'u, İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkanı Murat Özaltun ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol birlikte karşıladı.

Koç'u tebrik eden ve bu yürüyüşüne destek verdiklerini belirten Kaymakam Şahiner ve Başkan Özaltun, ellerine aldıkları Türk bayrakları ile bir süre yürüyüşe birlikte devam etti. 4 çocuk, 8 torun sahibi Osman Koç, 15 Temmuz'da menfur bir olay yaşandığını, şehit astsubay Halisdemir'in canı pahasına bu girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasında önemli bir rol üstlendiğine vurgu yaparak, yola çıkış hikayesini anlattı.



"'ARABAYA BİNDİRELİM AMCA' DEDİLER"

Darbe girişiminin ardından bir arkadaşıyla Halisdemir'in mezarını ziyaret etmeyi kararlaştırmışken, arkadaşını geçirdiği bir trafik kazası sonucu kaybettiğini belirten Koç, "O rahmetli olduktan sonra şehidimiz rüyama girmeye başladı. Antalya Korkuteli'nde bir amca var, rüyasında görüyor, 4 bin kilometre yolu yaya yürüyor hacıya gidiyor. Ben niye yapmayım bunu dedim. Planımı yaptım, krokimi çıkarttım, yollara düştüm" dedi.

Beyşehir'e girişinde kaymakam, belediye başkanı ve ilçe başkanı ile bazı vatandaşların kendisini karşılamasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu anlatan Koç, yaya olarak yürüdüğü yollarda kendisine gösterilen sevgiye dikkat çekti. "Yoldaki sevgiden dolayı ağlıyorum, çoğu yerde ağladım vatandaşın ilgisinden. Bu sevgi, bu sevda ağlanacak bir durum" diyen Koç, şöyle devam etti:

"Yollarda vatandaşlarımızın büyük ilgisiyle karşılaştım, 'arabaya bindirelim amca' dediler. Ama ben binmedim. Beyşehir'imize kadar böyle geldim, ama yaşım itibariyle zorlandım gerçekten bugün çok yoruldum. Bu zorlanmaya da bu sevgi, bu sevda değer yani. 1 Mart'ta yola çıktık, kaç kilometre olduğunu bilmiyorum geldiğim yolun. Günlük ortalama 40-50 kilometre yürüyorum. Nasip olursa, ölmezde sağ olursak, polislerimizin bombalı saldırıda şehit olduğu Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Birliğine de gideceğim. PKK'ye atılmayan bomba oraya atıldı, şehit polisimizin biri de bizim memleketimizdendi, nasip oldu, cenazesine katıldık. Oraya da varacağım, ziyaret edeceğim, ardından meclisimize yürüyeceğim. Elimdeki Türk bayrağını meclisimize emanet edeceğim."

Abdullah Koç, elindeki Türk bayrağıyla yollara düşüp Halisdemir'in mezarına memleketinden aldığı toprağı da götürdüğünü belirtirken, yürüyüşünün ne zaman biteceğini ise bilmediğini ve gün vermek istemediğini sözlerine ekledi.



"EN DEĞERLİ MİSAFİR"

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise Beyşehir olarak çok önemli bir misafir ağırladıklarını belirtirken, "Biz ilçemizde bugüne kadar birçok misafir ağırladık, hepsinin farklı özellikleri ve birbirinden farklı değeri var. Ama bugün öyle bir misafir ağırlıyoruz ki, belki de bugüne kadar ağırladığımız en değerli misafirlerimizden olacak. Allah'ım ülkemize bir daha böyle 15 Temmuz'lar yaşatmasın" diye konuştu.

Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner ise 15 Temmuz'da 250 şehit verdiklerini belirterek, "Bunların simgesel olanı, en önemli şehitlerimizden Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek üzere hepimize örnek olan Osman ağabeyimizi Beyşehir'de ağırlamaktan ve bu örnek davranışından dolayı kutluyoruz" şeklinde konuştu.

(Ali Rıza Önses /İHA)