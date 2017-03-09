Rusya ziyaretinde 8 bakan eşlik edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Erdoğan'a Rusya ziyaretinde 8 bakan ile bazı milletvekilleri ve bürokratların da eşlik edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Erdoğan'a Rusya ziyaretinde 8 bakan ile bazı milletvekilleri ve bürokratların da eşlik edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türkiye Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan ve Putin'in başkanlığında düzenlenecek toplantıya, Türk tarafından 8 bakan katılacak. Toplantıda, Türkiye Rusya iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve savunma sanayi alanında işbirliği konuları ele alınacak. İki ülke arasındaki enerji alanında ise Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santralleri konusu da gündemde olacak. Putin ve Erdoğan görüşmesinde bölgesel konular da ele alınması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlit Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da eşlik etmesi bekleniyor.

