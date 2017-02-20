Rusya'yı sarsan ölüm !

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaliy İvanoviç Çurkin'in hayatını kaybettiği duyuruldu.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaliy İvanoviç Çurkin'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 64 yaşındaki Rus diplomatın görev yerin New York'ta hayata gözlerini yumduğu ifade edilerek, "Vitaliy İvanoviç Çurkin'in aile ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" denildi. İvanoviç'in ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmedi.
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